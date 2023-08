Eine Erklärung für Xis Absenz lieferte Peking nicht. Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, beharrte bei einer täglichen Pressekonferenz darauf, dass der chinesische Präsident eine Rede gehalten habe. Anschließend gab der Sprecher den Inhalt wieder. Auch chinesische Staatsmedien erweckten zunächst den Eindruck, der Präsident habe persönlich gesprochen.

Einer fehlt

Russlands Präsident Wladimir Putin war als einziger der Staats- und Regierungschefs der fünf Staaten nicht persönlich anwesend, weil der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hat.

Putin kündigte in einer Videobotschaft an, dass Russland seinen Vorsitz 2024 nutzen wolle, um die Bedeutung des Bündnisses auszubauen. Im Oktober 2024 sei ein Gipfel in der Stadt Kasan geplant. Er forderte eine engere Zusammenarbeit in Transportfragen. Putin wurde durch Russlands Außenminister Sergej Lawrow vertreten.