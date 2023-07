Die Ukraine will schnellstmöglich in die Nato, doch bei manchen Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses gibt es Vorbehalte. Nun hat sich Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut persönlich in die Debatte eingeschaltet. Zum Nato-Gipfel in Vilnius schrieb Selenskyj auf Telegram, es sei »beispiellos und absurd, wenn es keinen Zeitplan gibt, weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine«.