SPIEGEL: Herr Mäkynen, eine offizielle Studie hat kürzlich herausgefunden, dass Frauen und Männer in Finnland beruflich und privat zum ersten Mal beinahe gleich viel arbeiten. Überrascht Sie das?

Mäkynen: In meinem eigenen Umfeld erlebe ich das schon länger so. In der Pandemie hat sich diese Entwicklung noch verstärkt. Viele Männer haben plötzlich von zu Hause gearbeitet, und alle konnten sehen, wie herausfordernd es ist, Job, Familie und Hausarbeit zu vereinen. Aber die Gleichstellung hat sich schon zuvor verbessert. Deshalb hat es mich auch nicht komplett überrascht. Was jetzt festgestellt wurde, ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Arbeit.