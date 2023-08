Dass sie bald offiziell keine Mutter mehr sein könnte, erfuhr Daniela Ghiotto, 44, aus dem Fernsehen. »So ist das bei uns«, sagt sie am Telefon, »wenn es um den Kulturkampf gegen Minderheiten geht, sind die Medien schneller als unsere Behörden.« Zwar haben sie und ihre Familie noch immer, mehr als einen Monat später, noch keinen Bescheid erhalten. Doch sie wissen bereits, was ihnen droht: Die Staatsanwaltschaft von Padua will Ghiotto und 32 andere lesbische Frauen nachträglich aus den Geburtsurkunden ihrer Kinder streichen, nachdem die neue Regierung unter Giorgia Meloni gleichgeschlechtliche Paaren Rechte aberkennen will. In anderen Städten passiert Ähnliches.