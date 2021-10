Rassismusvorwürfe nach Fußballspiel Tschechien bestellt britischen Botschafter ein

Der Glasgower Fußballprofi Kamara soll bei einem Spiel in Tschechien rassistisch von Kindern beleidigt worden sein. In britischen Medien war das kritisiert worden – jetzt muss der Botschafter in Prag vorstellig werden.