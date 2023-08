Akbulut ist in der Türkei geboren und seit 2017 Abgeordnete des Bundestags. Sie soll sich den türkischen Behörden auch als solche ausgewiesen haben, aber dennoch einem Haftrichter vorgeführt worden sein.

Keine Angaben zum Grund der Festnahme

Sie selbst machte den Vorfall am späten Samstagabend auf der Plattform X, ehemals Twitter, öffentlich, unter Verweis auf den »FAZ«-Bericht. »Erst in der Türkei am Flughafen habe ich erfahren, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kayseri gegen mich vorliegt«, schrieb sie . Noch bevor sie aussagen musste, sei »die Akte innerhalb von wenigen Stunden gelöscht« worden. Sie dankte dem Auswärtigen Amt für dessen Einsatz. »Der Vorfall hat nochmals gezeigt, dass es in der Türkei keine Gewaltenteilung gibt«, ergänzte Akbulut.