Der Vorfall sei »Teil der iranischen Bemühungen, die Region zu destabilisieren«, sagte der Beamte weiter. Es handele sich um eine »Provokation« vor der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Auch die USA machten Iran für den Angriff verantwortlich. Tödliche Drohnen würden von Iran und seinen Stellvertretern zunehmend im Nahen Osten eingesetzt und an Russland zum Einsatz in der Ukraine weitergegeben, erklärte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jack Sullivan.