Auslöser der erneuten Suche war der Bericht des 98 Jahre alten ehemaligen Widerstandskämpfers Edmond Réveil aus Meymac, der am Lebensabend sein Gewissen erleichtern wollte und sein Schweigen nach mehr als sieben Jahrzehnten brach. »Es war ein Kriegsverbrechen«, sagte Réveil, der nicht ahnte, welches Aufsehen er auslösen würde. Über Wochen hatte er seine Geschichte immer wieder erzählt.

Deutsche Soldaten hatten in der Region schwere Kriegsverbrechen begangen: Im 50 Kilometer südwestlich von Meymac gelegenen Tulle hatten SS-Soldaten am 9. Juni 1944 99 Zivilisten an Balkonen und Laternen aufgehängt. Eine andere SS-Einheit verübte am 10. Juni in dem Ort Oradour-sur-Glane das schlimmste Massaker des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa mit 643 Toten.