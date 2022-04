Die Gräueltaten der russischen Armee in Butscha bleiben kein Einzelfall. Welche Rückschlüsse lassen diese Gewaltexzesse gegen Zivilisten auf die Verfasstheit der russischen Armee zu?

Darum geht es in der neuen Episode von SPIEGEL Daily. Esch schildert seine Recherchen vor Ort. Und Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin in Moskau, hat miterlebt, wie gefallene Soldaten in Russland ankommen. Wie gehen die Behörden mit diesen Bildern um? Und was für ein Ansehen genießen die Truppen in Russland derzeit überhaupt?