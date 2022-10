In dieser Folge von »Inside Austria« beschäftigen wir uns mit der Linken in Österreich. Wir wollen wissen, warum die KPÖ in Graz so erfolgreich ist und ob sich der Trend auch in Richtung Bundesebene entwickelt. Und wir werfen einen Blick nach Deutschland. Verschwindet Die Linke dort bald in der Bedeutungslosigkeit, so wie in Österreich lange Zeit die KPÖ?