Angesichts einer zugespitzten Lage an der Grenze zu Mexiko unternimmt US-Präsident Joe Biden einen neuen Anlauf, um die Situation in den Griff zu bekommen. Am Donnerstag stellte Biden im Weißen Haus Maßnahmen vor, um die illegale Einwanderung in die USA einzudämmen. Am Sonntag will er zudem zum ersten Mal in seiner Amtszeit an die Südgrenze reisen. In der kommenden Woche will er dann beim Nordamerika-Gipfel in Mexiko-Stadt auch mit Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador über das Thema beraten.