Ende August dieses Jahres wurden in einem Bundesverfahren bereits zwei Männer wegen des Komplotts schuldig gesprochen. Bei einem ersten Prozess im Frühjahr waren die Geschworenen zu keinem einstimmigen Urteil gekommen. »Keine Drohung, keine Verschwörung, keine Rhetorik wird meinen Glauben an das Gute und den Anstand im Menschen erschüttern«, hatte Whitmer im Oktober auf Twitter geschrieben. Die Urteile seien ein weiterer Beweis dafür, dass Gewalt und Drohungen »keinen Platz in unserer Politik« hätten. Whitmer wurde zuletzt als Gouverneurin von Michigan wiedergewählt.