Mitsotakis tritt nach

Mitsotakis stichelte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel weiter gegen seinen bisherigen Hauptkonkurrenten aus der Opposition. »Syriza, sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, war eine Partei, die von Toxizität, spaltender Rhetorik und auffallender Ineffizienz geprägt war«, sagte Mitsotakis. Er hoffe, dass sich aus dem Personalwechsel auch ein Kurswechsel bei Syriza ergebe.