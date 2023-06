Diese Aufnahmen hat die EU-Grenzbehörde Frontex veröffentlicht. Sie zeigen den völlig überfüllten Fischkutter im Mittelmeer, wenige Stunden bevor er knapp 90 Kilometer vor der griechischen Küste sank. An Bord: mehrere Hundert Menschen auf drei Decks. Laut Angaben von Insassen waren es bis zu 750, die meisten von ihnen aus Ägypten, Pakistan und Syrien. Im Rumpf hätten sich nach Zeugenaussagen viele Frauen und Kinder befunden.

Warum das Schiff in der Nacht zum vergangenen Mittwoch plötzlich sank, ist unklar. Möglicherweise kenterte das Boot wegen einer Massenpanik an Bord.

Die griechische Küstenwache sucht das Gebiet noch immer nach dem Schiffswrack ab – und nach Leichen. Drei weitere wurden inzwischen geborgen, die offizielle Todeszahl liegt damit bei 81. Tatsächlich sind wohl Hunderte ertrunken. 104 Menschen konnten gerettet werden.

Einer von ihnen ist Mohammad Hadhoud aus Syrien. Der 18-Jährige trifft seinen älteren Bruder wieder. Der hatte ihn im Hafen des griechischen Kalamata gesucht und gefunden. Die Bilder gingen in der vorigen Woche um die Welt. Jetzt können sie sich erstmals ohne Zaun wiedersehen – und umarmen.

Unterdessen wurden die mutmaßlichen Schleuser des Migrantenboots am Dienstag vor Gericht geführt. Die neun Männer aus Ägypten waren aufgrund der Aussagen anderer Überlebender festgenommen worden.

Dimitris Drakopoulos, Pflichtverteidiger eines mutmaßlichen Schleusers

»Mein Mandant bestreitet die Anschuldigungen. Er sagt, er sei auch ein Opfer gewesen, auch er habe einen beträchtlichen Betrag in ägyptischer Währung für den Transfer von Ägypten nach Italien bezahlt. Er gibt an, dass am zweiten Tag, als Lebensmittel und Wasser aufgebraucht waren, ein Handelsschiff auf sie zukam und Nahrung und Wasser anbot. Die verantwortlichen Schlepper warfen die Lebensmittel und das Wasser zurück ins Meer, während mein Mandant ins Wasser sprang, um die Wasserflaschen zurückzuholen.«

Vorwürfe, sie hätten den Menschen an Bord zu spät Hilfe angeboten, wies die griechische Küstenwache zurück. Die Insassen hätten Hilfe abgelehnt und angegeben, nach Italien weiterfahren zu wollen. Die Küstenwache habe das Schiff 15 Stunden lang beobachtet. In der Nacht zum 14. Juni habe es den Motor gestoppt und sei 25 Minuten später gekentert.