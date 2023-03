In Griechenland werden die Rufe nach politischen Konsequenzen aus dem schweren Eisenbahnunglück in der Vorwoche lauter. Tausende Beschäftigte von Verkehrsbetrieben legten erneut für 24 Stunden die Arbeit nieder. In der Folge kam es etwa in der Hauptstadt Athen zu Verkehrschaos.