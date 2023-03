Auch auf den Internetportalen gab es nichts Neues: »Schweigen für 24 Stunden für die 57«, titelte etwa das Portal in.gr . Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunksender ERT verwies auf seinem Onlineportal auf den Streik. Zuletzt hatte sich bereits die Journalistengewerkschaft ESIEA mit den Protesten im Zuge des Unglücks solidarisiert.

Am Donnerstag steht dem Land zudem ein von verschiedenen Gewerkschaften organisierter erneuter Generalstreik bevor, der auch für Auslandsreisende weitreichende Konsequenzen haben dürfte. Auch die Fluglotsen beteiligen sich an dem Ausstand, wie ihre Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Der Streik beginnt in der Nacht zum Donnerstag um 0.01 Uhr Ortszeit (23.01 MEZ). Flüge gibt es demnach 24 Stunden später ab Mitternacht wieder. Die Fluggäste seien informiert, teilten griechische Fluglinien mit.