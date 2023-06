Griechenlands Oppositionsführer und Ex-Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte hingegen nach Angaben des »Guardian « bei einem Besuch im Hafen von Kalamata, Überlebende hätten ihm gesagt, sie hätten um Hilfe gerufen. »Welches Protokoll verlangt nicht die Rettung eines überladenen Bootes kurz vor dem Untergang?«

»Die EU bringt Menschen um«

In Griechenland protestierten am Donnerstag zahlreiche Menschen gegen die EU-Migrationspolitik. Demonstrationen gab es am Abend etwa in der Hauptstadt Athen und in der Hafenstadt Thessaloniki. »Die EU bringt Menschen um«, hieß es auf Transparenten, wie Reporter vor Ort berichteten. Zu den Protesten hatten die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) und mehrere linksgerichtete Studierenden- und Gewerkschaftsorganisationen sowie Parteien der außerparlamentarischen Linken aufgerufen.