Die griechische Küstenwache hat rund 100 Geflüchtete gerettet. Das berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) am Sonntag unter Berufung auf die Behörde . Demnach war vor der griechischen Insel Kythera ein Boot in Seenot geraten. Da sie nicht wussten, wo sie seien, hätten die Migranten an Bord ein Notsignal gesendet.