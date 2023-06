Demnach hatte die italienische Frontex-Leitstelle zur Koordination der Seenotrettung (MRCC) ihr Überwachungsflugzeug schon am Tag vor dem Unglück angewiesen, nach dem überladenen Fischerboot zu suchen.

Schlimmstes Unglück seit Jahren

Das marode und überladene Fischerboot war in Libyen in Richtung Europa gestartet und in der Nacht zum 14. Juni vor der Halbinsel Peloponnes an einer der tiefsten Stellen des Mittelmeers gekentert, nachdem zuvor der Motor ausgefallen war. 82 Leichen wurden bisher geborgen. 104 Menschen konnten laut offiziellen Angaben gerettet werden. Es ist eine der schlimmsten Katastrophen im Mittelmeer der vergangenen Jahre.