Die griechische Küstenwache teilte mit, bereits am Dienstag über das Boot informiert worden zu sein. Ein Frontex-Flugzeug habe das Boot daraufhin lokalisiert. Sowohl die griechische Küstenwache als auch vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten, die aber abgelehnt worden sei, hieß es. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Zahlreiche Havarien in vergangenen Wochen

Seit einigen Wochen häufen sich Berichte über Havarien völlig überfüllter Boote mit Geflüchteten an Bord. Ebenfalls am Mittwochmorgen war südlich von Kreta ein mit Migranten besetztes Segelboot in Seenot geraten. Auch dort seien Dutzende Menschen gerettet worden, wie die Behörden mitteilten.