»Sogenannte echten Menschenfreunde«

Die griechischen Behörden stehen in der Kritik, weil sie nicht schneller gehandelt haben. Sie geben an, die Flüchtlinge hätten darauf bestanden, dass sie keine Hilfe bräuchten, aber Nichtregierungsorganisationen berichten, sie hätten eine Reihe von Hilferufen erhalten. »Es ist sehr unfair, wenn einige sogenannte ›solidarische Menschen‹ unterstellen, dass die Küstenwache ihre Arbeit nicht gemacht hat«, sagte Mitsotakis. »Diese Leute kämpfen da draußen gegen die Wellen an, um Menschenleben zu retten und unsere Grenzen zu schützen.«

Mitsotakis, der als Favorit für eine zweite vierjährige Amtszeit bei den Wahlen am 25. Juni gilt, griff die größte Oppositionspartei Syriza wegen ihrer eigenen Bilanz in Sachen Migration während ihrer Regierungszeit an. »Diejenigen, die sich heute als die sogenannten echten Menschenfreunde darstellen, sind diejenigen, die die Existenz von Internierungslagern wie Moria zugelassen haben. Dieselben, die vor ein paar Tagen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für die erbärmlichen Bedingungen in Moria verurteilt wurden.«