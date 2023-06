Die BBC beruft sich in ihren Berichten vor allem auf Ärzte, die sich um die Überlebenden kümmern. So zitiert der Sender einen Kardiologen im Krankenhaus von Kalamata. »Die Überlebenden berichten uns, dass im Inneren des Schiffs Kinder gewesen seien. Kinder und Frauen«, so Manolis Makaris. Ihm seien Zahlen zwischen 50 und 100 genannt worden, erklärte Makaris weiter mit Blick auf die möglichen Kinder an Bord.