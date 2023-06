Bis zum Freitag sollen die Überlebenden in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden. Die meisten Passagiere stammen laut Küstenwache aus Syrien, Afghanistan und Pakistan. Die geborgenen Toten wurden bereits im Laufe des Donnerstags nach Athen gebracht, wo versucht werden soll, die Leichen unter anderem mithilfe von DNA-Proben zu identifizieren.

»Die EU bringt Menschen um«

In Griechenland protestierten am Donnerstag zahlreiche Menschen gegen die EU-Migrationspolitik. Demonstrationen gab es am Abend etwa in der Hauptstadt Athen und in der Hafenstadt Thessaloniki. »Die EU bringt Menschen um«, hieß es auf Transparenten, wie Reporter vor Ort berichteten. Zu den Protesten hatten die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) und mehrere linksgerichtete Studierenden- und Gewerkschaftsorganisationen sowie Parteien der außerparlamentarischen Linken aufgerufen.