Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat den Vorwurf der Bespitzelung seiner eigenen Minister mittels einer Überwachungssoftware entschieden zurückgewiesen. »Das ist eine unglaubliche Lüge«, sagte Mitsotakis am Montag in einem Fernsehinterview. Er dementierte damit einen Bericht der linksgerichteten Wochenzeitung »Documento«. Für die in dem Artikel erhobenen Anschuldigungen gebe es nicht den »geringsten Beweis«, sagte Mitsotakis.