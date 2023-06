Der griechische Abgeordnete Spilios Kriketos darf nicht länger der Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) angehören. Sie kündigte am Freitagabend diesen Schritt an und erklärte, dass »Meinungen wie die von Spilios Kriketos (…) keinen Platz in unserer Partei haben«.