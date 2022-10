In der Pressekonferenz mit Mitsotakis positionierte sich Scholz nicht noch einmal so deutlich, verwies aber auf seine Interview-Äußerungen. Der Kanzler betonte, gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei seien auch für Europa und die transatlantischen Beziehungen von Bedeutung. Deswegen sei er sicher, dass Konflikte »immer im Dialog auf der Grundlage des Völkerrechts gelöst werden«. In dem Interview bot Scholz auch eine deutsche Vermittlung in dem Streit an.