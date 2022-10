Die griechische Regierung hat auf die Vorwürfe durch die EU-Ermittler bisher nicht reagiert. Mitarachi kündigte stattdessen an, im Fall der 92 aufgegriffenen Personen den Präsidenten der Uno-Generalversammlung in New York und die EU-Kommission zu informieren.

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis kündigte an, den Vorfall nächste Woche bei einem Besuch in New York bei den Vereinten Nationen zur Sprache zu bringen. Es gebe dazu auch Foto- und Videomaterial. Die EU-Kommission habe er bereits informiert, twitterte Mitarakis am Montag.

In der Vergangenheit hatte der SPIEGEL gemeinsam mit Lighthouse Reports in mehreren Recherchen belegt, dass die griechischen Behörden diese Pushbacks sowohl am Evros, wo nun die 92 Menschen aufgegriffen wurden, als auch in der Ägäis systematisch durchführen. Am Evros ergeben sich immer wieder Situationen, in denen türkische und griechische Grenzschützer die Schutzsuchenden illegalerweise vor- und zurücktreiben. Bisweilen enden die Aktionen tödlich.