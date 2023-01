Zu den Angeklagten gehört auch die Syrerin Sarah Mardini, die mit ihrer Schwester 2015 schwimmend ein Flüchtlingsboot rettete. Über die beiden wurde der Netflix-Film »Die Schwimmerinnen« gedreht. Die beiden ließen sich später in Deutschland nieder. Der Prozess hatte in dieser Woche in Lesbos' Inselhauptstadt Mytilini nach einer mehr als einjähren Pause erneut begonnen.