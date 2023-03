Wenn etwas derart Tragisches passiere, sei es nicht möglich, so weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Er halte es für unabdingbar, dass die Bürger dem politischen System vertrauen könnten. »Aus diesem Grund trete ich vom Amt des Ministers für Infrastruktur und Verkehr zurück.« Es sei seine Pflicht, zurückzutreten, »als grundlegendes Zeichen des Respekts für die Erinnerung an die Menschen, die so ungerecht gestorben sind«.