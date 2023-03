Am Wochenende hatte die Regierung den nationalen Polizeichef entlassen. Konstantinos Skoumas sei seines Amtes entbunden worden, erklärte das Büro des Ministerpräsidenten am Samstag. Ein konkreter Grund wurde zwar nicht genannt, doch wegen ihres Umgangs mit den Protesten hatte sich zuletzt Kritik an der Polizei gemehrt. Die Ernennung eines neuen Polizeichefs ziele auf eine »positivere und effizientere Umsetzung moderner polizeilicher Einsatzpläne zur Sicherheit der Bürger« ab, hieß es in der Erklärung.

Die Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten hatten zuletzt zugenommen. Bei den jüngsten Protesten am Donnerstag war ein Einsatzkommando der Bereitschaftspolizei dabei gefilmt worden, wie es friedliche Demonstranten auf dem zentralen Syntagma-Platz in Athen angriff und schlug.