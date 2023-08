Auf der Akropolis kollabieren die Touristen

Die Hitze führt dazu, dass die Akropolis in den Mittagsstunden geschlossen werden muss. Das Personal streikt seit Wochen und fordert mehr Schutz. Täglich, so heißt es, kollabierten 20 bis 25 Besucherinnen und Besucher. Am Syntagmaplatz wischt der Kommandant der Präsidentengarde seinen Männern jetzt regelmäßig den Schweiß von der Stirn und flößt ihnen Wasser ein. Im Inneren der Wachhäuschen sollen in den vergangenen Tagen Temperaturen von bis zu 70 Grad gemessen worden sein. Es gibt kostenlos Wasser.

Auf den ersten Blick ist die Lage andernorts in Europa derzeit noch viel schlimmer. Auf Rhodos und Sizilien brennt es seit Wochen, auf Sardinien wurden kürzlich 48,2 Grad Celsius gemessen. In der griechischen Hauptstadt waren es vergangenen Mittwoch 43, davor und danach weniger. Doch was in Athen jetzt passiert, ist tatsächlich viel besorgniserregender als ein neuer Tagesrekord: Es bleibt wochenlang lebensgefährlich heiß. Für Millionen Menschen. Selbst nachts lagen die Temperaturen zuletzt mehrere Tage bei über 30 Grad.