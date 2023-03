Regierung bittet Angehörige um Verzeihung

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bat die Angehörigen der 57 Opfer am Sonntag um Verzeihung. Als Ministerpräsident sei er es »insbesondere den Angehörigen der Opfer schuldig, um Vergebung« zu bitten, erklärte Mitsotakis in einer Botschaft an die Nation im Onlinedienst Facebook. »Es kann nicht sein, das 2023 in Griechenland zwei Züge auf derselben Strecke aufeinander zufahren und das von niemandem bemerkt wird.«

Im Anschluss an das Unglück war der Bahnhofsvorsteher der Stadt Larisa festgenommen worden. Er räumte ein, die Umleitung der Züge versäumt zu haben. Dem 59-Jährigen werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Er sollte am Sonntag vor Gericht erscheinen.