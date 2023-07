Die Haare geschoren, grüne Farbe auf dem Kopf, Prellungen am ganzen Körper – die regierungskritische russische Journalistin Jelena Milaschina wurde am Dienstag in Grosny auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt von Schlägern gestoppt und schwer verletzt. Die Investigativ-Journalistin wollte in Tschetschenien einer Urteilsverkündung beiwohnen, über die sie bereits mehrfach berichtet hatte.

Jelena Milaschina, Journalistin

»Es war eine klassische Entführung, wie man sie früher gemacht hat. Es ist nur schon lange nicht mehr so passiert. Sie kamen, warfen den Taxifahrer aus dem Auto. Sie stiegen ein, legten meinen Kopf nieder und fesselten meine Hände. Sie legten mich auf die Knie und hielten mir eine Pistole an den Kopf. Das war’s. Sie waren sehr nervös.«

Milaschina recherchiert seit Jahren in Tschetschenien und hat aufgedeckt, wie dort schwule Männer gefoltert und getötet werden. Bereits 2020 war sie vom tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow mit dem Tod bedroht worden, weil sie kritisch über den brutalen Umgang mit der Bevölkerung während der Coronapandemie berichtet hatte.

Jelena Milaschina, Journalistin (2018)

»Die tschetschenischen Behörden haben gezeigt, dass es neben Homosexuellen und Personen, die des Extremismus verdächtigt werden, auch Menschenrechtsaktivisten gibt, die sie als Staatsfeinde betrachten. In seinen öffentlichen Reden hat der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow all diese Menschen wiederholt als Staatsfeinde und »Abschaum« bezeichnet und dazu aufgerufen, man solle die tschetschenische Nation und das tschetschenische Blut von all diesen Perversen reinigen. Und das gilt auch für Menschenrechtsaktivisten.«

Der Angriff auf die Journalistin war wohl eine gezielte Einschüchterung, ausgeraubt wurde sie nicht. Dafür zerstörten die Angreifer sämtliche Dokumente, die Milaschina und ihr Begleiter bei sich trugen.