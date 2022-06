Zu »einiger Verwirrung« geführt

In der Begründung des Ausschusses hieß es, dass Babys grundsätzlich nicht in der Kammer dabei sein sollten, sei »langjährige Praxis«. Zwar habe es Fälle gegeben, in denen Abgeordnete ihren Nachwuchs mitgebracht hätten, ohne dass es die Abläufe gestört hätte – allerdings habe es doch zu »einiger Verwirrung« und zu einer Schere zwischen den Regeln und der Praxis geführt.

In Deutschland wurde nach Hofreiters Auftritt mit seinem Sohn in einer Ausschusssitzung ebenfalls über Babys im Bundestag diskutiert. In den sozialen Medien begrüßten einige das als »fortschrittlich«, andere hingegen kritisierten, der Grünen-Abgeordnete wolle nur Werbung in eigener Sache machen.