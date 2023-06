Von Einsicht ist bei Johnson nichts zu spüren. In einer schriftlichen Antwort auf die Veröffentlichung des Berichts bezeichnete Johnson ihn als »Scharade« und viele der Argumente gegen ihn als kompletten Unsinn. Er sprach von einem »fortgesetzten politischen Attentat«.

Der Bericht des Komitees fügt sich in eine Reihe von Versuchen, Johnsons Verhalten in der sogenannten »Partygate«-Affäre aufzuklären. Dabei geht es um eine Reihe von Feiern während Johnsons Amtszeit in den Coronajahren 2020 und 2021 an seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Wegen der Pandemie waren derartige Zusammenkünfte damals untersagt, zeitweise war sogar nicht möglich, sterbende Angehörige zu besuchen. Umso mehr Empörung gab es, als sich herausstellte, dass sich die Regierung Johnson offenbar selbst nicht an die eigenen Coronavorgaben hielt.