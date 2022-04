Er belästigte einen 15-Jährigen sexuell und wurde dafür aus seiner Partei ausgeschlossen – nun hat der Tory-Abgeordnete Imran Ahmad Khan seinen Rücktritt angekündigt, wie der »Guardian « berichtet. In seinem Wahlkreis Wakefield in Yorkshire in Großbritannien soll es Nachwahlen geben.

Khan war am Montag schuldig gesprochen worden, im Jahr 2008 einen Jungen erst mit Gin betrunken gemacht und dann mit in ein Schlafzimmer genommen zu haben. Dort zwang er ihn demnach, mit ihm Pornos anzusehen, bevor er selbst übergriffig wurde und ihn an verschiedenen Körperstellen anfasste. Der inzwischen 29-jährige Geschädigte erklärte dem Gericht, dass damals die Polizei wegen des Vorfalls eingeschaltet wurde. Der Teenager wollte den Fall aber zu diesem Zeitpunkt nicht weiterverfolgen, wie die BBC berichtete.

Der Mann, der unerkannt bleiben möchte, kontaktierte 2019 die Tories, nachdem er erfahren hatte, dass Khan bei den Parlamentswahlen kandidieren würde. Er sei damals »nicht sehr ernst genommen« worden, berichtete er. Nachdem Khan ins Parlament gewählt wurde, meldete er sich bei der Polizei. Der ältere Bruder des Klägers gab vor Gericht laut der BBC an, der Abgeordnete habe ihn gefragt, ob er »ein echter Schotte« sei, und seinen Kilt hochgehoben, bevor er ihn auf derselben Party »angriff«.

Khan versuchte, Berichterstattung zu verbieten Khan versuchte nach dem Urteil erfolglos, der Presse die Berichterstattung über den Fall zu verbieten. Er gab an, sein Leben könnte in Gefahr sein, wenn der Fall gegen ihn öffentlich gemacht würde. Er argumentierte, dass als Ahmadi-Muslim der Konsum von Alkohol und Homosexualität in seinem Glauben streng verboten seien und die Berichterstattung über diese Angelegenheiten ihn »einem Risiko für seine Sicherheit hier und im Ausland« aussetzen würde. Gegen die Verurteilung vom Montag legte er Berufung ein. In einer Erklärung räumte er nun ein, dass das Gerichtsverfahren »viele weitere Monate« dauern und seine Wähler ohne angemessene politische Vertretung zurücklassen würde, wie die Zeitung »Guardian« berichtet. »Ich bin daher bedauerlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass es für die Wähler unerträglich ist, jahrelang ohne einen Abgeordneten auszukommen, der ihre Stimme im Parlament vertreten kann«, fügte er hinzu.