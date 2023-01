Dazu riefen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer Anderson dazu auf, seine Mitarbeiterin besser zu bezahlen. »Aufruf an alle Londoner Arbeitgeber«, schrieb ein Nutzer , der das Bild teilte. »Bitte bieten Sie der armen Katy eine besser bezahlte und lohnendere Stelle an, damit sie nicht mehr für 30P Lee arbeiten muss!«

Anderson sorgt nicht zum ersten Mal für Empörung

Der Spitzname »30P Lee« steht für »30 Pence Lee«, die Summe ist derzeit umgerechnet 34 Cent. Kritiker gaben Anderson den Spitznamen im vergangenen Jahr, als er mit Kommentaren zum Thema Armut für Empörung gesorgt hatte.

Im Mai 2022 hatte er im Unterhaus behauptet, Generationen von Britinnen und Briten könnten schlicht nicht diszipliniert mit ihrem Geld haushalten oder kochen. Er habe mit einem Koch Mahlzeiten für knapp 30 Pence kreiert. Er sagte auch, Lebensmitteltafeln brauche es nicht in der Anzahl, in der es sie in Großbritannien gebe.