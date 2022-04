Die konservativen Tories stecken bereits seit Tagen in einem Sexismusskandal. Nun belasten Medienberichte die Partei von Premierminister Boris Johnson weiter. Wie zunächst die »Sun« und der »Daily Mirror« berichtet hatten, soll sich ein Abgeordneter der Partei im Sitzungssaal Pornos angeschaut haben. Laut » Mirror « handelt es sich bei dem Mann um ein Mitglied der Regierung.

Der Parlamentarische Geschäftsführer (Chief Whip) der Tories, Chris Heaton-Harris, kündigte eine Untersuchung zu dem »völlig inakzeptablen« Verhalten an. Den Berichten zufolge hatte eine neben dem Mann sitzende Kabinettskollegin den Vorfall miterlebt und gemeldet. Mehrere weibliche Tory-Abgeordnete, darunter offenbar auch Ex-Premierministerin Theresa May, hatten Heaton-Harris laut »Sun « zuletzt in einer internen Sitzung aufgefordert, den Parlamentarier aus der Fraktion zu werfen.