Zwischenzeitlicher Rücktritt

Suella Braverman ist eine Reizfigur in der britischen Politik. Sie war bereits Innenministerin unter Liz Truss, trat aber noch vor dieser zurück, weil sie entgegen der ministeriellen Regeln ein offizielles Dokument mit ihrer privaten E-Mail-Adresse weitergeleitet hatte. Truss' Nachfolger Rishi Sunak holte Bravermann dann wieder ins Kabinett.

Kurz nach ihrem erneuten Amtsantritt sagte sie im britischen Parlament: »Die Menschen in Großbritannien haben ein Recht darauf zu wissen, wem es ernst damit ist, die Invasion an unserer südlichen Küste zu stoppen und wem nicht.« Man müsse aufhören so zu tun, als ob es sich bei allen Ankommenden um Flüchtlinge in Not handele.