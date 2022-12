Medienbericht Angeblich Spuren von harten Drogen in britischen Regierungsgebäuden gefunden

Kleine Plastiktüten auf dem Boden

Dem »Guardian« sei berichtet worden, dass Reinigungspersonal Ablagerungen von weißem Pulver in den Badezimmern und auf einem Tisch in den Büros der Downing Street gefunden habe. Der Zeitung zufolge sollen in der Nähe des Tisches kleine Plastiktüten auf dem Boden neben dem Mülleimer gefunden worden sein, zusammen mit Tüchern, die mit Blutflecken und Erbrochenem aufwiesen. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.