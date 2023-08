Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen »Einsatz und Können«, die dieser in seiner Amtszeit gezeigt habe, in der er eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen hatte. »Sie haben unserem Land in drei der anspruchsvollsten Ämter der Regierung gedient: Verteidigungsminister, Sicherheitsminister und Nordirlandminister«, hieß es in dem Schreiben. »Ich habe volles Verständnis für Ihren Wunsch, nach acht Jahren anspruchsvoller Ministertätigkeit zurückzutreten.«