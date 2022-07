Die Brexit-Ministerin und die Kulturministerin reagierten damit auf Stellungnahmen des stellvertretenden Premierministers Dominic Raab und des Verkehrsministers Grant Shapps. Die beiden hatten sich zuletzt für Truss Kontrahenten Rishi Sunak als Nachfolger von Johnson als Tory-Chef und Premierminister ausgesprochen.

Die beiden Kandidaten für den Vorsitz der Konservativen Partei hatten sich am Donnerstagabend bei einer »Hustings« genannten Regionalkonferenz in Leeds erstmals den Fragen von Tory-Mitgliedern gestellt. Dabei erhielt Truss mehr Applaus. Bis Ende August sind noch zahlreiche weitere »Hustings« geplant. Von Montag an können die Parteimitglieder ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis soll am 5. September bekannt gegeben werden. Die Siegerin oder der Sieger zieht dann auch in die Downing Street ein.