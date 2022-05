Eine Debatte über Frauenfeindlichkeit und Sexismus erschüttert das britische Parlament. Premierminister Boris Johnson gerät dabei zunehmend unter Druck. Vize-Oppositionschefin Angela Rayner forderte in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an den Regierungschef eine Erklärung zu einer angeblichen »Sexist des Jahres« -Auszeichnung. Einem Bericht der »Sunday Times« zufolge soll der Preis bei einer Weihnachtsfeier in der Downing Street verliehen worden sein.