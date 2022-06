Johnson war am Wochenende überraschend erneut in die Ukraine gereist. In dieser Woche stehen in England zwei Nachwahlen an, bei denen Johnsons Tory-Partei Niederlagen drohen. Nach einer heftigen Rebellion aus den eigenen Reihen bei einem Misstrauensvotum gilt Johnson politisch als angeschlagen. Seit der Affäre um verbotene Lockdown-Partys in der Downing Street steht er in der Kritik, seine eigenen Regeln und damit das Gesetz gebrochen zu haben.