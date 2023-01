Die Zeit von Boris Johnson an der Spitze der britischen Regierung dürfte man als turbulent bezeichnen. Nun will Großbritanniens früherer Premierminister Einblicke in seine Amtszeit gewähren. Johnson schreibt ein Buch über seine Zeit in Downing Street 10. Die Memoiren kündigte der Verlag Harper Collins am Montag an. Ein Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht genannt.