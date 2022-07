Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers will er aber im Amt bleiben. Das Auswahlverfahren geht am Montag in eine weitere Runde, wenn sich die fünf verbliebenen Kandidaten einer Abstimmung unter den Fraktionsmitgliedern der Konservativen Partei stellen. Der Letztplatzierte fliegt raus. Der Vorgang wird so lange fortgesetzt bis nur zwei Kandidaten übrig sind. Wer Johnson als Parteichef und damit als Premier nachfolgt, sollen dann die Tory-Parteimitglieder über den Sommer entscheiden.