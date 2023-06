Der Vorsitzende der oppositionellen Liberaldemokraten, Ed Davey, hielt Johnson vor, er sei gesprungen, bevor er gedrängt worden sei. »Er war nie geeignet, Abgeordneter zu werden, geschweige denn Premierminister unseres großartigen Landes.«

Wütend und überzeugt

Johnsons früherer Sprecher Will Walden sagte laut »Guardian«: »Ich habe das Gefühl, dass er wütend und von seiner eigenen Wahrheit überzeugt ist.« Das fühle sich »Trumpianisch« an, ein Ausdruck in Anlehnung an den früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Unterstützung erfuhr Johnson aus Teilen der eigenen Partei. Zwei konservative Abgeordnete erklärten aus Solidarität mit ihm ebenso ihren Rückzug aus dem Parlament: Nadine Dorris und Nigel Adams. In den Wahlkreisen der drei Abtrünnigen muss nun wohl neu gewählt werden, um Nachfolger zu finden. Dabei dürfte die Labour-Partei in Anbetracht der Umfragelage Chancen sehen, Sitze zu gewinnen.