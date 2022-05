Beobachter sehen in Johnsons Vorstoß zudem einen Versuch, Kritiker in den eigenen Reihen zu besänftigen und von der peinlichen Debatte über den »Partygate«-Untersuchungsbericht abzubringen. Dieser hatte der Downing Street in der vergangenen Woche Führungsversagen und schwere Regelbrüche vorgeworfen. Am Wochenende enthüllten zwei weitere konservative Abgeordnete, Johnson per Brief das Vertrauen entzogen zu haben.