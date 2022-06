Erste Lesung Britisches Parlament stimmt für Aushebelung des Nordirland-Protokolls

Zollkontrollen an der Grenze zu Nordirland ärgern Boris Johnson, er will sie mit einem neuen Gesetz überflüssig machen - und riskiert einen Streit mit der EU. Ex-Premierministerin Theresa May nennt den Entwurf »nicht legal«.