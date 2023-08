Premierminister Rishi Sunak will durch die neue Maßnahme Migrantinnen und Migranten abschrecken: Wer ohne Erlaubnis das Land betritt, wird in Haft genommen, soll so schnell wie möglich abgeschoben werden und darf nicht mehr Asyl in Großbritannien beantragen – ohne Rücksicht auf die persönlichen Umstände.